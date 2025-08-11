Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για δολοφονίες Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού: “Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί ουδέποτε λογοδότησαν”

Με αφορμή τη συμπλήρωση 29 χρόνων

Δένδιας για δολοφονίες Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού: “Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί ουδέποτε λογοδότησαν”
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», αναφέρει ότι σήμερα συμπληρώνονται «29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού».

«Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Δείτε την ανάρτηση:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

