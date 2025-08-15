Δένδιας από Τήνο: “Η Παναγία σκέπη τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας”

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τήνο.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε «το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, ‘Ανδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου και λοιπών νήσων Δωρόθεου Β’, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο».

«Είχα την ευλογία να παραστώ επίσης στη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Τη διαχρονική Μητρική Εικόνα και Παρουσία, σημείο αναφοράς του απανταχού Ελληνισμού και Προστάτιδα των Ενόπλων μας Δυνάμεων» προσθέτει. Στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μυκόνου, Μήλου και λοιπών νήσων κ.κ. Δωρόθεου Β’, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Τήνο, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυβέρνησης στον εορτασμό της Κοιμήσεως της… pic.twitter.com/pVB6zqhBvM— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 15, 2025

Ο κ. Δένδιας, σε δεύτερη ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, τονίζει ότι παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση επί του ταχέως περιπολικού κατευθυνόμενων βλημάτων «Μυκόνιος» στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου και «στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο των πεσόντων του καταδρομικού ‘Έλλη’ κατά τον τορπιλισμό στις 15/8/1940».

Στην επιμνημόσυνη δέηση επί του ΤΠΚ «Μυκόνιος» στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου & στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο των πεσόντων του Καταδρομικού «Έλλη», κατά τον τορπιλισμό στις 15/8/1940, με τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο Ε. Κατάρα ΠΝ.



Αιωνία τους η μνήμη! #Τήνος #Ελλη pic.twitter.com/VTYOcog5GH— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 15, 2025

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συμπληρώνει ότι τον συνόδευε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας.