Χαρίτσης: “Να σταματήσει ο Μητσοτάκης την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών”

«Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών σε έναν αγώνα κοινωνικό που κρατάει εδώ και περισσότερες από 45 μέρες και ο οποίος έχει βρει την υποστήριξη του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δήλωσή του για το αγροτικό, μετά από συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό.

«Πρέπει ο διάλογος να γίνει με πραγματικούς όρους και όχι με επικοινωνιακά κόλπα. Και πρέπει να αφορά τα πολύ ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας. Το τεράστιο κόστος παραγωγής, την πλήρη καταβαράθρωση των τιμών παραγωγού, το γεγονός ότι η ελληνική περιφέρεια έχει αφεθεί στην τύχη της. Το γεγονός ότι βασικές υποδομές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, ουσιαστικά, για νέες καλλιέργειες, για προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή», είπε, τονίζοντας πως «απαιτείται ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό τομέα», αλλά και «να αποδοθεί δικαιοσύνη για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αποτελεί μια ντροπή για την ελληνική πολιτεία».

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο. Αποτελεί πρόκληση για τους Έλληνες αγρότες, οι οποίοι την ώρα που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, βλέπουν τα εκατομμύρια να χορεύουν στους διάφορους επιτήδειους», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης.

«Ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας πρέπει να επιβιώσει και πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χωρίς παραγωγή. Και η παραγωγή σημαίνει άνθρωποι. Και οι άνθρωποι σημαίνει στήριξη των αγροτών. Στήριξη των κτηνοτρόφων, στήριξη των αλιέων, στήριξη όλων αυτών οι οποίοι διασφαλίζουν και την επισιτιστική επάρκεια ολόκληρης της κοινωνίας», κατέληξε.