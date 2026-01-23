Χαρακόπουλος: Αναγκαία η σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο

«Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι καταλήξαμε στη συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής με θέμα την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Πράγματι ήταν μία συνεδρίαση με εντάσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας σημασία έχει ότι αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής που πρότεινε ο πρωθυπουργός». Με αυτά τα λόγια κατέληξε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε ότι “τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα είναι εγγενή και χρόνιες οι παθογένειες και χρειάζεται σε βάθος χρόνου μία εθνική στρατηγική, την οποία να ακολουθήσουμε με συνέπεια, βεβαίως, πάντοτε στο πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου. Η Ελλάδα από το 1981 είναι κράτος μέλος της ΕΕ, συμμετέχει πια στον πυρήνα της ΕΕ. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πρέπει να έχουμε ως δεδομένο, λοιπόν, ότι η όποια χάραξη εθνικής στρατηγικής γίνεται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Θα έχουμε την ευκαιρία, λοιπόν, να καλέσουμε ανθρώπους που έχουνε γνώση, από τα πανεπιστήμια της χώρας, ανθρώπους που εκφράζουν τον αγροτικό κόσμο, αλλά και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, όπως και εμπειρογνώμονες από την ΕΕ. Να δούμε βέλτιστα θετικά παραδείγματα άλλων χωρών, πώς στην Ολλανδία ένα στρέμμα γης παράγει εισόδημα πολλαπλάσιο απ’ ότι στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε σε αυτή την επιτροπή, η οποία θέλω να πιστεύω ότι στον χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων μηνών που έχει προσδιοριστεί θα καταλήξει σε ένα πόρισμα, μακάρι κοινό όλο των πολιτικών δυνάμεων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ.Χαρακόπουλος σημείωσε, επίσης, “το είπα και κατά την παρέμβασή μου από το βήμα της Βουλής, ότι το τελευταίο που χρειάζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι θεωρίες συνωμοσίας και αχαλίνωτη κινδυνολογία και έφερα και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Βιώνουμε αυτή τη στιγμή τις συνέπειες της ευλογιάς, της ζωονόσου της ευλογιάς στην ελληνική κτηνοτροφία. Μία ζωονόσος η οποία διασπείρεται με μεγάλη ευκολία και είπα ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι εύλογη μία κριτική για το πώς πήρε αυτή την διασπορά και τη διάσταση το πρόβλημα. Αλλά να επιχειρηματολογεί κανείς ότι υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ και η χώρα δεν το κάνει και προτιμά να πληρώνει δεκάδες εκατοντάδες εκατομμύρια ως αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων – έχουμε 500.000 θανατώσεις ζωικού κεφαλαίου – να πληρώνει εκατομμύρια για απώλεια εισοδήματος στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο και δεν έχουν εισόδημα και αύριο θα κληθεί να πληρώσει επίσης, έχει αποφασίσει και το έχει πει η αρμόδια ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και χρήματα για την ανασύσταση των κοπαδιών; Γιατί να το κάνει λοιπόν μία χώρα εάν υπάρχει η δυνατότητα να κάνει ένα εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ που δεν θα έχει παρενέργειες στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων; Εχθές είχαμε την επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΕ εμβόλιο και ότι ο εμβολιασμός θα έθετε εν αμφιβόλω τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, εν προκειμένω και πρωτίστως της φέτας που είναι η ναυαρχίδα των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν σταθερό εξαγωγικό προσανατολισμό”.

Όσον αφορά στη διεθνή κατάσταση ο γγ της ΚΟ της ΝΔ ανέφερε ότι “αυτή την ώρα η Ελλάδα είναι στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ. Οι ευρωατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται. Η Ελλάδα είναι μέρος του ΝΑΤΟ, έχει μία στρατηγική σχέση επίσης με τις ΗΠΑ. Ζούμε σε μια εποχή αναταράξεων και διεθνούς αστάθειας και η στάση της χώρας μας, δεν θα είναι στάση μεμονωμένη έναντι όλων αυτών, θα είναι μία στάση μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μία στάση με βάση το διεθνές δίκαιο και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέρος της ΕΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη αυτή πράγματι συγκυρία, που ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα υπήρχε εντός του NATO, αυτή η διαφοροποίηση, αυτή η ένταση μεταξύ γηραιάς ηπείρου και νέου κόσμου, Ευρώπης και ΗΠΑ. Είναι μια άσκηση ισορροπίας”.

Ο κ.Χαρακόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι “«με τη διεθνή αστάθεια, την ανασφάλεια που υπάρχει, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει ανασφάλεια και αστάθεια και στο εσωτερικό της χώρας. ‘Αρα όταν θα φτάσουμε στην ώρα της κάλπης πιστεύω ότι οι πολίτες θα σταθμίσουν όλα αυτά τα δεδομένα. Πρωτίστως θα πρέπει να σταθμίσουν και έναν ακόμη παράγοντα, το γεγονός ότι πέραν της ΝΔ, ποιος μπορεί να φαντάζει ως πιθανώς κυβερνητικός εταίρος, όταν ακόμη και το άλλοτε συστημικό ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά υπό την νυν ηγεσία, η οποία βεβαίως αμφισβητείται στις επιλογές της από πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν δείχνει την διάθεση να σηκώσει ένα μερίδιο ευθύνης της διακυβέρνησης της χώρας, αν ο μη γένοιτο δεν υπήρχε αυτοδυναμία την επόμενη των εκλογών. Αν λοιπόν δεν υπάρχει διάθεση να αναλάβει κάποιος το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και επιμένει απλά να πετροβολεί ή να χαϊδεύει αυτιά, αυτό θα πρέπει να το σταθμίσουν οι πολίτες. Για αυτό εμείς προσερχόμαστε στις εκλογές ζητώντας αυτοδύναμη εντολή από τους πολίτες για να ολοκληρώσουμε το έργο μας με τον ορίζοντα της ατζέντας 2030”.