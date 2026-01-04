Αυτιάς για Γιώργο Παπαδάκη: Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τα φώτα σου με αγάπη

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς αποχαιρέτησε με ανάρτησή του τον Γιώργο Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε «έδωσες τα φώτα σου με αγάπη σε εκατοντάδες δημοσιογράφους. Σ’ευχαριστώ που ήμουν ένας από αυτούς! Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε».