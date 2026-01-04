Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτιάς για Γιώργο Παπαδάκη: Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τα φώτα σου με αγάπη

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

DEBATER NEWSROOM

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς αποχαιρέτησε με ανάρτησή του τον Γιώργο Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε «έδωσες τα φώτα σου με αγάπη σε εκατοντάδες δημοσιογράφους. Σ’ευχαριστώ που ήμουν ένας από αυτούς! Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε».

