Αυτιάς: Δέκα προτάσεις για προσιτή στέγη σε νέους και οικογένειες

Δέκα προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος σε Ευρώπη και Ελλάδα, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Αυτιάς, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών, τόνισε ότι «η κοινωνία απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις που να είναι άμεσα εφαρμόσιμες». Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ήδη, η Επιτροπή Στέγασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας επίσης είναι μέλος ο κ. Αυτιάς, ετοιμάζει σχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς διαπιστώνει ότι «τα τελευταία οκτώ χρόνια, οι τιμές των κατοικιών στην Ένωση έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 48%, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 18%. Δηλαδή, όσο το 40% του μηνιαίου εισοδήματος ενός νοικοκυριού».

Στις προτάσεις του κ. Αυτιά συγκαταλέγονται τα εξής: