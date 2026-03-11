Ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας – Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο

Έφτασε η ώρα των ανακοινώσεων για τα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις, που έχουν στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές, να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να γίνουν ή σήμερα Τετάρτη ή αύριο Πέμπτη.

Μάλιστα, σήμερα στις 11 το πρωί κατά την καθιερωμένη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός θα δώσει πιθανότατα μια “γεύση” των μέτρων.

Οι ανακοινώσεις και η εξειδίκευση του πακέτου μέτρων θα γίνει, κατά πάσα πιθανότητα από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στα μέτρα που βγάζει από τη “φαρέτρα” της η κυβέρνηση είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων. Επίσης, εξετάζεται η επαναφορά του μέτρου της απευθείας επιδότησης στα διυλιστήρια.

“Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος ‘πονηρούλης’ να βάλει ‘καπέλο’ εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα προκειμένου να μην εκμεταλλευτούν τη συγκυρία κάποιοι επιτήδειοι”, δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στο ΕΡΤNews, περιγράφοντας το πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Ανάλογο πλαφόν θα μπει και στα σούπερ μάρκετ για τη συγκράτηση των τιμών, ενώ προς το παρόν η κυβέρνηση φαίνεται πως απορρίπτει την επαναφορά των διαφόρων pass που χρησιμοποιήθηκαν στην ενεργειακή κρίση του 2022.

Σε ερώτηση για πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το 2026 είναι σε υψηλό επίπεδο. “Υπάρχει και η θεωρία ότι θα πληγούν περισσότερο χώρες που είναι πιο κοντά στην κρίση, όπως η Αίγυπτος ή η Τουρκία ενώ χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν θα πληγούν ή ενδεχομένως θα έχουν όφελος. Αλλά όλα αυτά είναι πρόωρα”.

“Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε” επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.