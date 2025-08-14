Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο – Λειτουργεί πλέον κανονικά

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Άδωνις Γεωργιάδης: Επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο – Λειτουργεί πλέον κανονικά
DEBATER NEWSROOM

Στο γεγονός ότι επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν» ανέφερε σε ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ