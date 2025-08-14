Άδωνις Γεωργιάδης: Επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο – Λειτουργεί πλέον κανονικά
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Στο γεγονός ότι επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν» ανέφερε σε ανάρτησή του.
Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν. pic.twitter.com/STOPGyfPYX— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 14, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις