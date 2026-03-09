Άδωνις Γεωργιάδης: Αυξήθηκε η δωρεά του κ. Χατζηιωάννου από τα 47 στα 50 νησιά

Στην αύξηση της λίστας με τα νησιά της Ελλάδας που θα λάβουν τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλίου Χατζηιωάννου αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε από 47 ο αριθμός των νησιών θα γίνουν 50. «Κατόπιν αιτήματός μας στον δωρητή κ. Στέλιο Χατζηϊωάννου ο κ. Χατζηιωάννου δέχθηκε και η δωρεά του αυξήθηκε από τα 47 στα 50 νησιά και στον αρχικό κατάλογο προσθέτουμε και τις νήσους Αμοργό και Ίο στις Κυκλάδες και Μαθράκι στα Διαπόντια νησιά της Κέρκυρας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για άλλη μία φορά!» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από τη βαθιά και μακροχρόνια σύνδεση του Ιδρυτή, Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, με τη μικρή νησιωτική Ελλάδα και από την αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρές νησιωτικές κοινωνίες στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Στόχος της δωρεάς είναι να δοθεί ουσιαστικό και σταθερό κίνητρο, με ορίζοντα επταετίας, για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στις υγειονομικές δομές των Μικρών Νησιών της Ελλάδας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.