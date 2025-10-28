28η Οκτωβρίου: Απόντες Φάμελλος, Ανδρουλάκης από την κατάθεση στεφάνου στη Θεσσαλονίκη – Η χειραψία Μητσοτάκη – Δένδια

Εντύπωση προκάλεσε σε αρκετούς η απουσία των αρχηγών της αντιπολίτευσης από την κατάθεση στεφάνου πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη.

Αρκετοί αναφέρθηκαν σε διαιρεμένη πολιτική ηγεσία ανήμερα μίας εθνική εορτής και κάποιοι θυμήθηκαν τις κενές θέσεις στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και η θερμή χειραψία και η δεκάλεπτη συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.