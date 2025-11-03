Πανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» θα είναι το μεγαλύτερο του 2025 – Πότε θα το δούμε

Αντίστροφη μέτρηση για ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα, την μεγαλύτερη και φωτεινότερη Πανσέληνο του 2025. Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι Υπερπανσέληνος (supermoon) και αναμένεται να κλέψει την παράσταση στον νυχτερινό ουρανό, καθώς θα είναι ορατή για σχεδόν τρεις ολόκληρες ημέρες.

Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η κορύφωση του φαινομένου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon), θα συμβεί στις 5 Νοεμβρίου.

Αυτή η Πανσέληνος χαρακτηρίζεται ως Υπερπανσέληνος επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο περίγειο, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της από τη Γη και η απόστασή της θα είναι περίπου 356.980 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Natural History Museum, αυτή η εγγύτητα έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην οπτική μας αντίληψη, καθώς το φεγγάρι φαίνεται περίπου 14% μεγαλύτερο από μια τυπική Πανσέληνο και λάμπει περίπου 30% πιο φωτεινά.

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής. Συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονταν εντατικά για τον επερχόμενο χειμώνα.

Την περίοδο αυτή, τα ζώα κατέφευγαν στα καταφύγιά τους, έχοντας αποθηκεύσει επαρκή αποθέματα τροφής.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εποχής του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, αυτή ήταν και η περίοδος που οι κυνηγοί παγίδευαν τους κάστορες για τα πλούσια, χειμερινά τους δέρματα.

Η νύχτα της Υπερπανσελήνου προσφέρει και έναν επιπλέον λόγο για να κοιτάξει κανείς ψηλά. Η ανατολή της Σελήνης συμπίπτει με την κορύφωση της βροχής διαττόντων αστέρων των νότιων Ταυρίδων.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να παρατηρήσετε διάττοντες αστέρες («πεφταστέρια») την ώρα που θα απολαμβάνετε το εντυπωσιακό υπερ-φεγγάρι.