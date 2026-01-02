Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγγάρι του Λύκου» – Aπό που πήρε την ονομασία του

Το Πανσέληνος Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους λάτρεις της αστρονομίας. Παρά την εντυπωσιακή του παρουσία, η φωτεινότητά του θα είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με άλλες φορές, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 405.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας.

Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι του Λύκου»

Η ονομασία αυτή έλκει την καταγωγή της από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Αμερικής, οι οποίες βάπτιζαν κάθε πανσέληνο με βάση τις φυσικές μεταβολές και τη συμπεριφορά των ζώων. Ο Ιανουάριος ταυτίστηκε με τον λύκο, καθώς τα αλυχτίσματα των αγελών γίνονταν ιδιαίτερα έντονα μέσα στην παγωνιά του χειμώνα.

Ενώ παλαιότερα επικρατούσε η πεποίθηση πως οι λύκοι ούρλιαζαν από πείνα, η σύγχρονη επιστήμη εξηγεί πως αυτή η συμπεριφορά αποτελεί μέσο επικοινωνίας.

Μέσα από τα ουρλιαχτά τους, οι λύκοι οριοθετούν την περιοχή τους, εντοπίζουν τα μέλη της αγέλης τους και συντονίζουν το κυνήγι τους κάτω από το σεληνόφως.

Εναλλακτικές ονομασίες της Πανσελήνου

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν τον πρώτο μήνα του χρόνου, η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι γνωστή και με άλλα ονόματα που τονίζουν τη δριμύτητα του χειμώνα: