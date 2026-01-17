Κυριάκος Μητσοτάκης: «Βλέπω “Emily in Paris”, και γιατί όχι “in Athens”…» – Το spoiler του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου στον Νίκο Μάνεση κι έδωσε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σειρά «Emily in Paris», της οποίας δηλώνει θαυμαστής, ενώ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν γυρίσματα και στην Αθήνα.

«Βλέπω ποδόσφαιρο, Netflix… Emily in Paris και γιατί όχι και in Athens! Μπορεί ο 6ος κύκλος να μας εκπλήξει! Τίποτα δεν είναι τυχαίο! Το ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα, που διαφημίζουν τη χώρα, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία! Βάζουμε κι εμείς λίγο το χεράκι μας! Θέλουμε να δούμε ελληνικές σειρές ή σειρές που να διαφημίζουν την Ελλάδα, στις πλατφόρμες», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.