Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι ευχές για τα γενέθλια του στην Βουλή και ο διάλογος με τον Κυριάκο Βελόπουλο

Γενέθλια έχει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που κλείνει τα 58 χρόνια με τον ίδιο να δέχεται από το πρωί ευχές καθώς βρέθηκε στη Βουλή για να μιλήσει για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Την ώρα που ανέβηκε στο βήμα δέχθηκε τις σχετικές ευχές από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ στην συνέχεια απευθύνθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θα κεράσουμε μετά κ. Βελόπουλε. Στο γραφείο μου, άμα θέλετε να περάσετε, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη».

«Άμα είναι με στέβια το θέλουμε», απάντησε ο κ. Βελόπουλος.