Βίντεο: Η δημοσιογράφος του OPEN Μαρία Καρχιλάκη δέχεται “επίθεση” στην Βυρητό

Θύμα “επίθεσης” φαίνεται να έπεσε δημοσιογράφος του OPEN το βράδυ της Παρασκευής (6/3) στην Βυρητό όταν η ζωντανή σύνδεση κόπηκε απότομα μετά από παρέμβαση ατόμου που ήταν στο σημείο.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του OPEN μαζί με την δημοσιογράφο Μαρία Καρχιλάκη ήταν στο επίκεντρο κατά τα φαινόμενα επέμβασης ατόμων στο σημείο. Από τις πρώτες στιγμές της μετάδοσης, η ίδια δημοσιογράφος είχε επισημάνει ότι η παρουσία των ΜΜΕ είχε αντιμετωπιστεί εχθρικά από περαστικούς και παρόντες στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, ενώ η ίδια συνέχιζε να περιγράφει την κατάσταση που επικρατούσε, ένας άνδρας εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος και πλησίασε προς το σημείο όπου βρισκόταν το συνεργείο. Η ένταση κορυφώθηκε όταν στάθηκε μπροστά στην κάμερα, βάζοντας το χέρι του στον φακό και φωνάζοντας, διακόπτοντας ουσιαστικά τη ζωντανή μετάδοση.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», πρόλαβε να πει η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που τα χέρια του άντρα έκλειναν την κάμερα και η εικόνα χάθηκε.

Η σύνδεση κόπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η παρουσιάστρια Εύα Αντωνοπούλου, εμφανώς ανήσυχη, πήρε τον λόγο για να καθησυχάσει το κοινό.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο της Αθήνας.