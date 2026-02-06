Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
The Chase: Παίκτης χάνει ερώτηση λόγω στιγμιαίας απροσεξίας – «Δεν το πάτησα;»

Έχασε την ευκαιρία να απαντήσει

Πηγή: Glomex
DEBATER NEWSROOM

Ένας από τους σημερινούς διαγωνιζόμενους του The Chase έχασε μια κρίσιμη ερώτηση πριν καν πατήσει το κουμπί.

Καθώς προσπαθούσε να σκεφτεί την απάντηση στην ερώτηση «Ποιος/ποια έγραψε τον στίχο “Μόνο μια φορά, έκλαψα για σένα πικρά”;», το μυαλό του αφαιρέθηκε και ξέχασε να κλειδώσει την επιλογή του. Η αντίστροφη μέτρηση κυλούσε, εκείνος πανικοβλήθηκε και αναφώνησε: «Δεν το πάτησα;», χάνοντας τελικά την ευκαιρία να απαντήσει.

Ίσως να κόμπλαρε βλέποντας την αυστηρή Chaser, τη «Γυναίκα με τα Μαύρα», και να της επέτρεψε να τον πλησιάσει επικίνδυνα. Στο τέλος, όμως, η απάντηση που σκόπευε να δώσει ήταν λάθος, καταστρέφοντας ουσιαστικά όλο τον γύρο του.

