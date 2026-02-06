The Chase: Παίκτης χάνει ερώτηση λόγω στιγμιαίας απροσεξίας – «Δεν το πάτησα;»
Έχασε την ευκαιρία να απαντήσει
Ένας από τους σημερινούς διαγωνιζόμενους του The Chase έχασε μια κρίσιμη ερώτηση πριν καν πατήσει το κουμπί.
Καθώς προσπαθούσε να σκεφτεί την απάντηση στην ερώτηση «Ποιος/ποια έγραψε τον στίχο “Μόνο μια φορά, έκλαψα για σένα πικρά”;», το μυαλό του αφαιρέθηκε και ξέχασε να κλειδώσει την επιλογή του. Η αντίστροφη μέτρηση κυλούσε, εκείνος πανικοβλήθηκε και αναφώνησε: «Δεν το πάτησα;», χάνοντας τελικά την ευκαιρία να απαντήσει.
Ίσως να κόμπλαρε βλέποντας την αυστηρή Chaser, τη «Γυναίκα με τα Μαύρα», και να της επέτρεψε να τον πλησιάσει επικίνδυνα. Στο τέλος, όμως, η απάντηση που σκόπευε να δώσει ήταν λάθος, καταστρέφοντας ουσιαστικά όλο τον γύρο του.
