«Σέρρες» – Τρίτη (7/10): Ο Οδυσσέας παραμένει παγιδευμένος στο αδιέξοδο με τον Άγγελο

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν με τον 2ο κύκλο τους. Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία.

Τι θα δούμε στο αποψινό, διπλό επεισόδιο

Επεισόδιο 5

Ο Μιχάλης πέφτει. Κυριολεκτικά. Και δεν ξανασηκώνεται. Η κηδεία στήνεται πρόχειρα, αλλά με άποψη. Κι ενώ η θεία Σταματίνα δίνει τον πιο αδέξιο επικήδειο όλων των εποχών, η Νάνσυ ισορροπεί ανάμεσα στα χάπια και το «πένθος» για τον εκλιπόντα σύζυγο.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Οδυσσέας παρακολουθεί άναυδος ένα θέατρο οικογενειακών αντιφάσεων, ενώ ο Λευτέρης απορεί: τελικά, πόσο εύκολα προσαρμόζονται οι άνθρωποι ακόμα και στον θάνατο;

Επεισόδιο 6

Ένας αποτυχημένος τσεκαδόρος, μια πρόταση για drag queen σε ρόλο μπουφετζή και μια βραδιά στα μπουζούκια, που καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα! Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούν ο Οδυσσέας και η Χρύσα να ξεπεράσουν τους έρωτές τους.

Όμως, τίποτα δεν είναι απλό ούτε αθώο. Ο Οδυσσέας παραμένει παγιδευμένος στο αδιέξοδο με τον Άγγελο, ενώ η Χρύσα αναζητά τρόπους να ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια της ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να ξυπνήσει σε λάθος σπίτι.

Δείτε το trailer: