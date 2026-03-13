Σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 ο Φερεντίνος, έρχεται special «Αδύναμος Κρίκος», μαγνητοσκοπημένος ο Πάτρας

Α.Δ.

Το «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στη θέση του και κλείνει την εβδομάδα με τηλεοπτικές ειδήσεις που θα συζητηθούν.

Έρχεται special «Αδύναμος Κρίκος»

Ικανοποιημένα δηλώνουν τα στελέχη του καναλιού της Παιανίας από την έως τώρα πορεία του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με την Μαρία Μπακοδήμου.

Μάλιστα, είναι τόσο ευχαριστημένοι (λογικά διαβάζουν άλλα νούμερα) που σκέφτονται αμέσως μετά το Πάσχα να προσθέσουν ακόμα μία ημέρα προβολής με Special εκδοχή του παιχνιδιού που θα περιλαμβάνει celebrity καλεσμένους. Πηγή: OPEN

Αυτό το διάστημα ο ψυχαγωγικός τομέας του OPEN είναι σε φάση επανεξέτασης με τους εμπλεκόμενους να κάνουν διαδοχικά ραντεβού και το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζεται κρίσιμο για κάποια πρόσωπα.

Τέλος το «Τhe Wall» του Φερεντίνου

Η αλήθεια είναι ότι μετά την αποχώρησή του από τον ALPHA ο Χρήστος Φερεντίνος δεν κατάφερε να συνδεθεί με την ταυτότητα του ΣΚΑΪ κι όλα τα project που παρουσίασε δεν κρίθηκαν επιτυχημένα.

Φέτος ο αγαπημένος παρουσιαστής ανέλαβε την παρουσίαση του «Τhe Wall» που παρακολουθήσαμε πριν λίγα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το τηλεπαιχνίδι δεν έφερε τα αναμενόμενα νούμερα τηλεθέασης με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί αρκετά και από τις συνεχείς αλλαγές προγράμματος. Τα γυρίσματα της εκπομπής ολοκληρώθηκαν και το επόμενο διάστημα ο παρουσιαστής θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα κληθεί να συζητήσει από μηδενική βάση την ανανέωση της συνεργασίας του με το Φάληρο.

Την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χρήστος Φερεντίνος έχει ήδη δεχθεί μία δελεαστική πρόταση από τον ΑΝΤ1 που αν αυτή πάρει σάρκα και οστά θα μιλάμε για μία μεγάλη επιστροφή στο σταθμό του Αμαρουσίου 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του.

«Κλειδώνει» η συμφωνία Μαγγίρα – STAR

Ειλημμένη απόφαση χαρακτηρίζεται η επισημοποίηση της συνεργασίας ανάμεσα στη Μπέττυ Μαγγίρα και το STAR.

Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα project. Κάποια απ’ αυτά έχουν διαρρεύσει σκοπίμως κι άλλα κρατούνται σαν επτασφράγιστο μυστικό. Το σίγουρο είναι ότι το κανάλι της Κηφισιάς προσφέρει γη και ύδωρ στην παρουσιάστρια και της δίνει λευκή επιταγή να επιλέξει τι θέλει να κάνει.

Πάντως, αν η συμφωνία κλειδώσει δε θεωρείται δεδομένη και η ραδιοφωνική μεταφορά της στον «Dromos Fm» συμφερόντων του STAR.

Μαγνητοσκοπημένος ο Πάτρας

Σήμερα ήταν η τελευταία εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο Open με τη μορφή που την γνωρίζαμε. Από την επόμενη Κυριακή η εκπομπή αλλάζει όνομα και θα προβάλλεται για τρεις ώρες με έναρξη στις 19.50 και στόχο να προσφέρει ένα οικογενειακό family show.

Ωστόσο, η εκπομπή θα είναι μαγνητοσκοπημένη και όχι ζωντανή, ενώ, ημέρα του γυρίσματος θα είναι η Τρίτη.

Εύλογα γεννάται η απορία πώς είναι δυνατόν μία εκπομπή που χρησιμοποιεί και κομμάτια από την επικαιρότητα για να τα διακωμωδήσει να γυρίζεται Τρίτη και να προβάλλεται Κυριακή;

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!