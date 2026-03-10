Σε επανεξέταση η ψυχαγωγία στην ΕΡΤ, τα αλλάζει όλα ο Λιάγκας, έρχεται «μαχαίρι» στη μυθοπλασία, ενεργοποιείται το 8-10 του STAR;

Α.Δ.

Επανεξετάζεται η ψυχαγωγία στην ΕΡΤ

Σε φάση επανεξέτασης θα μπουν όλες οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με όλα τα δίδυμα των παρουσιαστών να πραγματοποιούν διαδοχικά ραντεβού για το μέλλον της συνεργασίας τους με την κρατική τηλεόραση.

Εκείνοι που κοιμούνται ήσυχοι είναι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, καθώς τα νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει το «Στούντιο 4» είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά για τον μέσο όρο της ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα τα σενάρια θέλουν τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά να μετακομίζουν στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου δημιουργώντας ένα αντίστοιχο «Στούντιο 4» κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν θετικές εντυπώσεις έχει αφήσει και το δίδυμο Ηλιάκη – Κατσούλη, καθώς πρόκειται για μια εκπομπή με μικρό budget, ενώ, η ΕΡΤ για πρώτη φορά δοκίμασε ψυχαγωγία στη συγκεκριμένη ζώνη. Ωστόσο, αυτό που μελετούν τώρα τα στελέχη της ΕΡΤ, είναι η μετακίνηση της εκπομπής στη ζώνη 10 -1.

Παράλληλα, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο γύρω από την εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, καθώς τα σενάρια που διακινούνταν τις προηγούμενες ημέρες για μη συνέχιση της συνεργασίας τους με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται.

Τα αλλάζει όλα ο Λιάγκας

Σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του θα μπει τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Λιάγκας. Αν και τα νούμερα της εκπομπής του φέτος μοιάζουν με καρδιογράφημα, χωρίς κανείς να μπορεί να εξηγήσει το λόγο, καθώς η σκαλέτα παραμένει ίδια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 τον πιστεύουν πολύ.

Σε πρώτη φάση η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από «Το Πρωινό» και αργότερα θα συζητήσουν για κάτι πιο νυχτερινό.

Ο παρουσιαστής φαίνεται πως θα κάνει μία επιχείρηση «σκούπα» στην εκπομπή ξηλώνοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του πάνελ.

Παρελθόν θα αποτελέσουν σίγουρα στο τέλος της σεζόν η Γιώτα Κηπουρού και η Δέσποινα Καμπούρη, ενώ, Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη θα κληθούν να συζητήσουν την ανανέωση της συνεργασίας τους με το σταθμό και τους όρους παραμονής του.

Σίγουρος θεωρείται ο Πάνος Κατσαρίδης, ενώ, ο Γιώργος Λιάγκας τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει στη λογική των ζωντανών δοκιμαστικών, όπως γίνεται αυτές τις ημέρες με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις.

Πάντως την επόμενη σεζόν ο παρουσιαστής θέλει να κερδίσει τα χαμένα νούμερα τηλεθέασης, ενώ, δεν αποκλείεται να πέσει ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων το όνομα της Σάσας Σταμάτη.

Ψαλίδι στα budget

Δύσκολη φαίνεται πως θα είναι η επόμενη σεζόν για τον τομέα της μυθοπλασίας, καθώς οι σταθμοί στρέφονται σε μία κοινή πορεία μείωσης του budget των σειρών έως και 15% σε σχέση με τα χρήματα που δόθηκαν φέτος.

Η αβέβαιη κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με τη μείωση της επιχορήγησης του ΕΚΟΜΕΔ, έχουν κάνει τα κανάλια πιο διστακτικά και επανεξετάζουν τις αποφάσεις τους για την επόμενη σεζόν.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα δεν έχει δοθεί έγκριση σχεδόν σε καμία σειρά για να μπει σε γυρίσματα και να υπάρχει το απαραίτητο στοκ επεισοδίων για τον Σεπτέμβριο.

Ενεργοποιείται το 8 – 10 του STAR;

Πληθαίνουν οι φωνές στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς που ζητούν την ενεργοποίηση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης από την επόμενη σεζόν με μία αμιγώς ενημερωτική εκπομπή με έμφαση σε οικονομικά και πολιτικά θέματα, καθώς η επόμενη χρονιά θα είναι προεκλογική και τα κανάλια θέλουν να δώσουν δυναμικά το στίγμα τους.

Αν το σενάριο αυτό προχωρήσει σοβαρή υποψηφιότητα για την παρουσίαση της εκπομπής βάζουν ο Γιώργος Ευγενίδης και ο Σπύρος Λάμπρου, καθώς το κανάλι θέλει το εν λόγω project να καλυφθεί εσωτερικά.

Μάλιστα, η ενεργοποίηση της πιο πρωινής ζώνης ίσως προκαλέσει ντόμινο αλλαγών στις εκπομπές που ακολουθούν, ενώ, δεν αποκλείεται να αλλάξει ώρα έναρξης και η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!