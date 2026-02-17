Ποιο κανάλι θα «κλειδώσει» τη Μπέττυ Μαγγίρα; Ραντεβού με την ΕΡΤ και πρόταση-“φωτιά” με… λευκή επιταγή

Η Μπέττυ Μαγγίρα αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής σεζόν, που απασχόλησε αρκετά για το τηλεοπτικό της μέλλον. Πολλά ήταν τα πρότζεκτ που ακούγονταν ότι θα παρουσιάσει, χωρίς ωστόσο κανένα σενάριο να γίνει πραγματικότητα.

Η εμφάνιση στις 3 βραδιές του “Sing For Greece”

Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα έκλεψαν τις εντυπώσεις στο τιμόνι της παρουσίασης των 2 ημιτελικών και του τελικού του “Sing for Greece”, με την ηθοποιό και παρουσιάστρια να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Με την ευφράδεια του λόγου της, τις έξυπνες ατάκες και την άνεσή της επάνω στην σκηνή κατάφερε να βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο, ενώ τα κανάλια που την διεκδικούν φαίνεται να είναι περισσότερα από ένα.

Οι προτάσεις…βόμβα

Στελέχη της ΕΡΤ φαίνεται να «εξετάζουν» ξανά το κεφάλαιο «Μπέττυ Μαγγίρα», με τις επόμενες ημέρες να είναι κομβικές σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Α.Δ. στο DEBATER. Ωστόσο, οι προτάσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Δημόσια Τηλεόραση, αφού το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς που δεν είναι άλλο από το STAR, την διεκδικεί με… λευκή επιταγή! Όσον αφορά τα πρότζεκτ που συνδέεται το όνομά της είναι πολλά, μείνετε λοιπόν συντονισμένοι κάθε απόγευμα στην στήλη “Τηλεοπτικό Θερμόμετρο” του DEBATER, όπου ο Α.Δ. θα σας ενημερώνει για τις πιο… “καυτές” εξελίξεις στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης.