Open: Αυτές είναι οι 6 ελληνικές σειρές που «κλέβει» από το MEGA – Πότε ξεκινά η προβολή τους

Σε μία πρωτοφανή κίνηση στρατηγικής προχωράει από τη Δευτέρα (01.12) το Open καθώς εντάσσει στο πρόγραμμά του σειρές που μέχρι πρότινος προβάλλονταν από τη συχνότητα του MEGA.

Πρόκειται για ελληνικές σειρές που προβάλλονταν με μεγάλη επιτυχία από τη συχνότητα του Μεγάλου Καναλιού και το Open ελπίζει σε ένα rebranding στο κομμάτι της ψυχαγωγίας με στόχο να προσελκύσει περισσότερο κοινό στους δέκτες του.

Οι σειρές που θα ξεκινήσουν να προβάλλονται από το κανάλι της Παιανίας είναι οι ακόλουθες:

«Αν υπήρχες θα σε χώριζα»

«Το καρέ της ντάμας»

«Αν θυμηθείς τ’ όνειρο μου»

«Απλή μέθοδος των τριών»

«Αριστοτέλης ο άριστος»

«Κάτι τρέχει με τους δίπλα»

Από τη Δευτέρα 01.12 στις 20:00 θα ξεκινήσει η προβολή της σειράς «Αν υπήρχες θα σε χώριζα» σε σενάριο της Έλενας Ακρίτα και με πρωταγωνιστές τους: Πέτρο Φιλιππίδη, Μαριάννα Τουμασάτου και Ελισάβετ Μουτάφη.