«Να μ’ αγαπάς» – Τρίτη (10/3): Ο Λευτέρης παγιδεύει την Σοφία και την αναγκάζει να ομολογήσει

Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς», ο Λευτέρης στήνει μια αριστοτεχνική παγίδα στη Σοφία, καταφέρνοντας τελικά να την στριμώξει και να την αναγκάσει να ομολογήσει όλη την αλήθεια.

Τι θα δούμε απόψε στο διπλό επεισόδιο

Η αγωνία κορυφώνεται στο νοσοκομείο, όταν ο Θεόφιλος παθαίνει ανακοπή και οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Η οικογένεια διαλύεται από κατηγορίες και εντάσεις, ενώ η αλήθεια για το ατύχημα φέρνει νέα ρήγματα.

Τα αποτελέσματα συμβατότητας για μεταμόσχευση νεφρού απογοητεύουν: κανείς από τους στενούς συγγενείς δεν είναι κατάλληλος δότης. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Κι ενώ όλα μοιάζουν χαμένα, ο Θεόφιλος ζητά από τον γιατρό του να εξετάσει έναν ακόμη δότη που πιθανολογεί πως θα είναι συμβατός γιατί είναι βιολογικό του παιδί.

Η Νικαίτη που έρχεται, ακούει την τρομερή αποκάλυψη και το σοκ φαίνεται στο βλέμμα της…

Ο Λευτέρης, βέβαιος πλέον πως η Σοφία κρύβεται πίσω από το στημένο ατύχημα της Φωτεινής και της Άννας, την παγιδεύει στο νοσοκομείο και την αναγκάζει να ομολογήσει.

Η σύγκρουσή του με τον Ορφέα φουντώνει, ενώ την ίδια στιγμή ο γιατρός Αθανασιάδης καλεί τον Ορφέα για κρίσιμη ενημέρωση σχετικά με τη μεταμόσχευση του Θεόφιλου.

Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται, ο γιατρός αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα συμβατού δότη μέσα στην οικογένεια…

Δείτε παρακάτω το trailer: