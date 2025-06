Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Reagan» για τον 40o Πρόεδρο των ΗΠΑ

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για τη βιογραφική ταινία του Ρόναλντ Ρίγκαν με τον Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid) να υποδύεται τον 40o Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Reagan» είναι η πρώτη παραγωγή που κυκλοφορεί η νεοσύστατη ShowBiz Direct και υπόσχεται να παρουσιάσει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του πρώην προέδρου περιλαμβανομένων τα δύσκολα παιδικά χρόνια, το πάθος του για την υποκριτική και τη θητεία του ως πρόεδρος της Screen Actors Guild καθώς και την στροφή του προς την πολιτική και τη κατάκτηση του κορυφαίου αξιώματος της χώρας του.

«Ήμουν ναυαγοσώστης σε ένα ποτάμι. Και έμαθα πώς να αναγνωρίζω τα ρεύματα, όχι μόνο αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά και αυτά που βρίσκονται βαθιά κάτω από το νερό» λέει ο Κουέιντ στο τρέιλερ υπό τις νότες του «Everybody Wants to Rule the World», των Tears for Fears.

Την πρώην Πρώτη Κυρία, Νάνσι Ρίγκαν (Nancy Reagan) υποδύεται η Πενέλοπε-Ανν Μίλερ (Penelope Ann Miller) και μαζί της πρωταγωνιστούν οι Μένα Σουβάρι (Mena Suvari), Λέσλι-Ανν Ντάουν (Lesley-Anne Down), Κέβιν Ντίλιον (Kevin Dillon) και ο Τζον Βόιτ (Jon Voight).

«Από τις ρίζες μιας μικρής πόλης, στη λάμψη του Χόλιγουντ και στη συνέχεια στη διοίκηση της παγκόσμιας σκηνής, το «Reagan» είναι ένα κινηματογραφικό ταξίδι υπέρβασης των αντιξοοτήτων» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

To φιλμ γυρίστηκε κυρίως στην Οκλαχόμα το φθινόπωρο του 2020 υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σον Μακναμάρα (Sean McNamara), σε σενάριο των Xάουαρντ Κλάουσνερ (Howard Klausner) και Τζόνας Μακκορντ (Jonas McCord).

Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Αυγούστου.

