Γιάννης Αϊβάζης: Συμμετέχει σε ταινία διεθνούς παραγωγής – Έχει μετακομίσει προσωρινά στο Λονδίνο

Ο Γιάννης Αϊβάζης συμμετέχει στη διεθνή παραγωγή «A Gangster’s Life» και έχει μετακομίσει προσωρινά στο Λονδίνο για τις ανάγκες της ταινίας. Ο ηθοποιός συνεργάζεται με γνωστά ονόματα του εξωτερικού, όπως ο Τόνι Κουκ και η Ιρίνα Λίπα, αδερφή της διάσημης τραγουδίστριας Ντούα Λίπα.

Μιλώντας την Τρίτη 7 Απριλίου στην εκπομπή «Buongiorno», περιέγραψε τη μοναδική εμπειρία που βιώνει και τις προκλήσεις της καριέρας του εκτός συνόρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδέχτηκε μάλιστα πως το μεγαλύτερο άγχος του ήταν να σταθεί επάξια δίπλα στους διεθνείς συναδέλφους του και να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των γυρισμάτων.

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Αϊβάζης

«Ήταν μια ιδιαίτερη πρεμιέρα ειδικά για μένα» είπε αρχικά ο Γιάννης Αϊβάζης και μίλησε για τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο καστ, τονίζοντας πως είναι όλοι τους πολύ αξιόλογοι. Είναι μία ωραία δουλειά. Νομίζω ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Η επαφή έγινε μέσω του ατζέντη μου. Με ζήτησαν, ήρθαμε σε επαφή μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας που υπάρχει για τους ηθοποιούς.

Έκανα το κάστινγκ, αμέσως με πήρανε. Ήρθα σε επαφή με τον σκηνοθέτη και τους agents και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Για τις ανάγκες της ταινίας γυρίστηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι στο Ρέθυμνο. Στο Λονδίνο έχω και μόνιμη στέγη πλέον

Στην πρεμιέρα της ταινίας το μεγαλύτερο άγχος που είχα ήταν, επειδή είναι αγγλόφωνοι, ουσιαστικά το ότι θα ήθελα να είμαι ίσως σχεδόν τουλάχιστον ισάξιος με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά γίνεται ο ρόλος μου είναι τέτοιος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση κυλιέται το έργο.

Αυτό που διαπίστωσα τελικά είναι ότι ήμουν κάτι παραπάνω από ισάξιος. Eίμαι χαμηλών τόνων γενικά και χάρηκα πάρα πολύ πρώτα από όλα για αυτό και μετά για όλα τα υπόλοιπα», είπε ο ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Η υπόθεση & οι συντελεστές

Η ιστορία ακολουθεί δύο μικροεγκληματίες από το Λονδίνο, τον Micky και τον John, οι οποίοι προσπαθούν να εξαπατήσουν έναν σκληρό γκάνγκστερ του υποκόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν τα πράγματα πάνε στραβά και θεωρούνται υπεύθυνοι για τον θάνατο του ανθρώπου που τους έδινε πληροφορίες, αναγκάζονται να διαφύγουν στην ελληνική επαρχία για να γλιτώσουν από την αιματηρή εκδίκηση της μαφίας.

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Zak Fenning, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Roy Rivett.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το τρέιλερ: