Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε και πάλι στο στούντιο για τα γυρίσματα της νέας του εκπομπής

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και εκτενές αφιέρωμα παρουσίασε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (04.01).

Ο εμβληματικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ταυτίστηκε επί 35 χρόνια με το «Καλημέρα Ελλάδα», μέσα από τη συχνότητα του σταθμού, λέγοντας καθημερινά τη δική του «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλοι και στενοί συνεργάτες από τον χώρο της δημοσιογραφίας μίλησαν με λόγια βαθιάς εκτίμησης για τον «πατριάρχη της ενημέρωσης», αναδεικνύοντας, τόσο το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, όσο και τον επαγγελματισμό που τον διέκρινε σε όλη του την πορεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τη Μαρία Σαράφογλου, η οποία αποκάλυψε πως μόλις έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από την ιστορική πρωινή εκπομπή, ο Γιώργος Παπαδάκης επρόκειτο να επιστρέψει στο στούντιο στις 10 Ιανουαρίου, για τα γυρίσματα της νέας του εκπομπής.

Το τελευταίο διάστημα, ο Γιώργος Παπαδάκης εργαζόταν με αμείωτο ζήλο και ενθουσιασμό για τη νέα αυτή τηλεοπτική προσπάθεια, η οποία επρόκειτο και πάλι να προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, αποδεικνύοντας μέχρι το τέλος την αφοσίωσή του στην ενημέρωση και τη δημοσιογραφία.

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειας

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη θα πουν η οικογένεια, οι συγγενείς αλλά και οι φίλοι του την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση της, η οικογένεια του «πατριάρχη» της δημοσιογραφίας ανέφερε πως «η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων».

Παράλληλα, αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά σε οργανισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος