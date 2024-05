Ο βασιλιάς Κάρολος στις 6 Μαΐου του 2023 στέφθηκε βασιλιάς σε ηλικία 74 ετών, μια στιγμή που περίμενε όλη του την ζωή. Ο μονάρχης της Βρετανίας εκτός από το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος καθώς λίγο καιρό πριν είχε χάσει την μητέρα του ήταν και έντονα αγχωμένος, καθώς αγωνιούσε για την όλη διαδικασία της στέψης.

Ο εκνευρισμός με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον

Ο βασιλικός βιογράφος Robert Hardman μέσα από το βιβλίο «The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy» έφερε στο φως το άγνωστο παρασκήνιο που έλαβε χώρα την ημέρα της στέψης, γεγονός το οποίο ωστόσο κανείς άλλος πέρα από την βασιλική οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους χρόνους άφιξης των βασιλικών μελών υπήρξε ένα μπέρδεμα, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει λίγο η διαδικασία και ο βασιλιάς Κάρολος να εκνευριστεί όντας ήδη αρκετά φορτισμένος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον βασιλικό βιογράφο, στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ έπρεπε πρώτα να φτάσει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και έπειτα ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα. Ωστόσο, έγινε ένα λάθος στους χρόνους με τον μονάρχη της Βρετανίας και την σύζυγό του να φτάνουν 8 λεπτά νωρίτερα, ενώ από την πλευρά τους ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας καθυστέρησαν ενάμιση λεπτό, με αποτέλεσμα να φτάσουν μετά από τον βασιλιά.

“Αν και όσοι βρίσκονταν μέσα στο Aββαείο δεν το γνώριζαν, υπήρξε μια αμήχανη σκηνή έξω από τον ναό ενώ ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα βρίσκονταν στο όχημα που τους μετέφερε. Αυτό ήταν ένα πρόσθετο άγχος που το βασιλικό ζεύγος δεν ήθελε σε μια τέτοια μέρα. Είναι ασυνήθιστο για τις δύο πιο σημαντικές αφίξεις σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός και σε μια τόσο πεπατημένη διαδρομή, να είναι τόσο απρόβλεπτες… Δεν υπήρχε χρόνος για τους Γουίλιαμ και Κέιτ και τα δύο μικρότερα παιδιά τους να μπουν μπροστά από τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Έτσι έπρεπε να τον ακολουθήσουν”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βασιλικός βιογράφος.

Μάλιστα, ο βασιλιάς Κάρολος είχε εκνευριστεί αρκετά με το γεγονός και έκανε αρκετά παράπονα τόσο στην Καμίλα όσο και σε όσους βρίσκονταν στο πλάι του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε στην ώρα μας… Πάντα υπάρχει κάτι… Αυτό είναι βαρετό”.

