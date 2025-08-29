Τζορτζ Κλούνεϊ: Εμφανίστηκε τελικά στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας – Στο πλευρό του η εκθαμβωτική Αμάλ

Μετά από μια σύντομη αναστάτωση λόγω προβλημάτων υγείας, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Στο πλευρό του, όπως πάντα, η εκθαμβωτική σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, επισκιάζοντας με τη λάμψη της.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που παντρεύτηκε στην ίδια πόλη, επέστρεψε αυτή τη φορά για να προωθήσει τη νέα ταινία του Κλούνεϊ, «Jay Kelly».

Παρότι μια σοβαρή λοίμωξη των ιγμορείων τον είχε κρατήσει μακριά από συνεντεύξεις και εκδηλώσεις για περίπου 24 ώρες, ο 64χρονος ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί για 30 λεπτά, δείχνοντας την αφοσίωσή του.

Παρά τη δυσκολία του να μιλήσει –μια συνέπεια της ίωσης– ο ήταν σε εξαιρετική διάθεση. Πέρασε 20 λεπτά υπογράφοντας αυτόγραφα για τους θαυμαστές του και ήταν ιδιαίτερα τρυφερός με τη σύζυγό του, με το χειροφίλημά του να γίνεται viral.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ

Η Αμάλ Κλούνεϊ, πιστή στην κομψότητά της, επέλεξε για την περίσταση ένα vintage φόρεμα από τον οίκο Jean-Louis Scherrer, με σχέδιο που προέρχεται από τη συλλογή του φθινοπώρου του 1995. Ολοκλήρωσε το στυλ της με μια χρυσή τσάντα Jimmy Choo και διακριτικά κρεμαστά σκουλαρίκια.

Η νέα ταινία «Jay Kelly», που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου, ακολουθεί έναν διάσημο κινηματογραφικό αστέρα (Τζορτζ Κλούνεϊ) και τον μάνατζέρ του (Άνταμ Σάντλερ) σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία εστιάζει στην ενδοσκόπηση των χαρακτήρων για τις επιλογές τους και τις σχέσεις τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Laura Dern, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Patrick Wilson, Josh Hamilton και τον κωμικό Lenny Henry.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του ζευγαριού:

George and Amal Clooney stun at the Venice Film Festival premiere of his new film, ‘Jay Kelly.’ 📸💜 pic.twitter.com/yEUdNJfuZR ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 28, 2025