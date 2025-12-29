Τζορτζ Κλούνεϊ – Αμάλ Αλαμουντίν: Απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα μαζί με τα παιδιά τους

O Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με ένα διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) σήμερα.

Όπως αποκάλυψε το Paris Match, αυτό το διάταγμα αφορά τα διάσημο ζευγάρι και τα δίδυμά του ηλικίας 8 ετών.

Μακριά από το Χόλιγουντ, ο ηθοποιός με εμβληματικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στη σειρά «Επείγοντα» και την ταινία «Η συμμορία των Έντεκα» και η Λιβανεζο-Βρετανίδα σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα, περνούν ένα μέρος της ζωής τους στη Γαλλία.

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών», είχε εκμυστηρευτεί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, ηλικίας 64 ετών, στο RTL, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει το 2021 μία εξοχική έπαυλη και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, μία κοινότητα στο Βαρ.

«Εδώ, δεν τραβάνε φωτογραφίες τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι να κρύβονται έξω από το σχολείο. Είναι πρωτεύον για εμάς», είχε προσθέσει.

Ακόμα κι αν η οικογένεια Κλούνεϊ δεν περνάει όλον τον χρόνο της στη νότια Γαλλία, αυτή η περιοχή είναι «ο πιο ευτυχισμένος τόπος για εμάς», είχε διαβεβαιώσει ο ηθοποιός, που έχει τιμηθεί με Όσκαρ για το Syriana (2005).

Από την πλευρά του, ο συμπατριώτης του και σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ανακοίνωσε την Παρασκευή στο France Inter την πρόθεσή του να καταθέσει αίτημα για να λάβει τη γαλλική υπηκοότητα.

«Θα ήθελα να έχω μια άλλη περιοχή όπου θα μπορώ να δραπετεύω από τις ΗΠΑ», δήλωσε, επισημαίνοντας την έλξη που νιώθει για «τη γαλλική κουλτούρα».