Τζένιφερ Λόπεζ: «Τρελαίνει» τα social media ως ξανθιά – «Είσαι ίδια η Γκουέν Στεφάνι» της γράφουν

Η Τζένιφερ Λόπεζ κατάφερε για ακόμα μια φορά να γίνει viral στα social media, αλλά όχι για την εμφάνισή της ή τα τραγούδια της. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίζεται σχεδόν αγνώριστη, με πολλούς followers της να τη συγκρίνουν με την Γκουέν Στεφάνι.

Αφορμή για τις φωτογραφίες αποτέλεσε η προετοιμασία της για τον ρόλο της στην επερχόμενη ταινία του Μπιλ Κόντον, «Το φιλί της γυναίκας αράχνης», όπου υποδύεται την Αουρόρα. Η Λόπεζ φοράει μία περούκα με ψηλή σγουρή αλογοουρά και μία απαλή ροζ στέκα, ένα look που ξένισε πολλούς θαυμαστές της.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών, η Τζένιφερ Λόπεζ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον ρόλο. «Το να μπω στο ρόλο της Αουρόρα ήταν σαν να χόρευα στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου… με όλη την λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό. Το να γυρίζω πίσω στο χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πολλοί χρήστες του Instagram σχολίασαν την ομοιότητα με την Γκουέν Στεφάνι, με σχόλια όπως: «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η Γκουέν Στεφάνι!» και «Μοιάζει με την Γκουέν Στεφάνι».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου, με την Τζένιφερ Λόπεζ να δείχνει για άλλη μια φορά ότι δεν διστάζει να πειραματιστεί με την εικόνα της για τις ανάγκες της υποκριτικής της καριέρας.