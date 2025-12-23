Τζένιφερ Λόπεζ & Μπεν Άφλεκ: Πήγαν για ψώνια με τον γιο του ηθοποιού – Η νέα τους κοινή εμφάνιση

Μια νέα κοινή εμφάνιση που πυροδοτεί συζητήσεις πραγματοποίησαν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, οι οποίοι εθεάθησαν σε χαλαρές στιγμές στο Λος Άντζελες λίγο πριν από την κορύφωση της εορταστικής περιόδου. Το πρώην ζευγάρι επέλεξε την κοσμική περιοχή του Brentwood για να κάνει τις χριστουγεννιάτικες αγορές του, έχοντας μαζί του τον 13χρονο Σάμιουελ, τον μικρότερο γιο του ηθοποιού από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις τους περιηγήθηκαν στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου Brentwood Country Mart, ενώ αργότερα απόλαυσαν το γεύμα τους σε μια κοντινή υπαίθρια αγορά, δείχνοντας πως παρά το διαζύγιό τους, οι γέφυρες επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτές, ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά της οικογένειας.

Να θυμίσουμε ότι αυτή η δημόσια έξοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την πολυσυζητημένη επαγγελματική τους συνύπαρξη σε εκδήλωση της Νέας Υόρκης.

Τον περασμένο Οκτώβριο, οι δύο σταρ φωτογραφήθηκαν μαζί για την προώθηση της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», ενός μουσικού δράματος στο οποίο συμμετέχουν από κοινού στην παραγωγή.

Η επαγγελματική αλληλοϋποστήριξη και η κοινή φροντίδα για τα μέλη της οικογένειάς τους φαίνεται να υπερισχύουν των προσωπικών τους διαφορών.