Τζένη Χειλουδάκη: Η απάντηση στις δηλώσεις της Άννας Κουρουπού – «Τα παράσιτα στα παράσιτα»

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Τζένη Χειλουδάκη και την Άννα Κουρουπού για το θέμα της ταυτότητας φύλου έλαβε νέες διαστάσεις, με την πρώτη να απαντά στις σκληρές κατηγορίες που της απηύθυνε η ακτιβίστρια.

Η ένταση ξεκίνησε μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Τζένης Χειλουδάκη, η οποία υποστήριξε κατηγορηματικά ότι τα βιολογικά φύλα είναι δύο και χαρακτήρισε τις άλλες μορφές ταυτότητας ως ψωνισμένο δήθεν ακτιβισμό.

Η αντίδραση της Άννας Κουρουπού, γνωστής ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των τρανς γυναικών, ήταν άμεση και φορτισμένη.

Μέσω του Instagram, έκανε αναφορά στο κοινό τους παρελθόν και κατηγόρησε την Τζένη Χειλουδάκη ότι «ο έκπτωτος άγγελος έγινε διάβολος» λόγω της θέσης της, κρίνοντάς την έντονα.

Η νέα τοποθέτηση της Τζένης Χειλουδάκη

Ως απάντηση στην προσωπική επίθεση και την κριτική για την έλλειψη αλληλεγγύης, η Τζένη Χειλουδάκη προχώρησε σε νέα τοποθέτηση μέσω της σελίδας της στο Facebook.

«Για να τελειώνουμε. Με την κάθε αυτοχρισμένη δήθεν ακτιβίστρια που πάντα είχε ψύχωση μαζί μου και ποτέ δεν υπήρξαμε φίλες. Να συμπληρώσω ότι είναι κολλητάρι του παρασίτου που μου έφαγε τα ερανικά χρήματα.

Τα παράσιτα στα παράσιτα. Και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Να συμπληρώσω επίσης ότι εγώ δεν γλείφω ούτε το παίζω ακτιβίστρια λουσμένη στην υποκρισία όπως εσύ για να εισπράξω λαικς και να βγαίνω παρακαλώντας σε κάθε ιντερνετική σελιδούλα και τριτοκάναλα.

Εγώ την έφτυσα τη δημοσιότητα που μετά τόσα χρόνια ακόμα με κυνηγά. Η δική σου ψύχωση με την δημοσιότητα είναι γνωστή χρόνια τώρα. Άντε τώρα να κάνεις παρεούλα με τις κρος τα κουήρ και άλλα παραδείσια πουλιά που κάποτε τα έλεγες Καραγκιόζηδες. Ακόμα το πιστεύεις αλλά τώρα σε συμφέρει να το παίζεις φιλελεύθερη τρανς ακτιβίστρια δήθεν και ξανά δήθεν. And i guote. You are not on my level you are never gonna be on my level. ΡΕ», έγραψε.

Η ανάρτηση της Τζένης Χειλουδάκη στο Facebook: