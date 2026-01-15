Θέμης Αδαμαντίδης: Επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά ζευγάρι με τη μητέρα του 14χρονου γιου του (vid)

Σε συνέντευξή του στο «Happy Day» την Πέμπτη (15/1), ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε για την επαγγελματική του πορεία και τις αξίες του στον χώρο της νύχτας. Ο τραγουδιστής τόνισε πως ένας καλλιτέχνης οφείλει να αποχωρεί από συνεργασίες όταν δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, αποκάλυψε πως είναι ξανά μαζί με τη μητέρα του 14χρονου γιου του, δηλώνοντας πιο ισορροπημένος από ποτέ. Πλέον θέτει νέους στόχους για τη χρονιά, επιδιώκοντας να αφήσει οριστικά πίσω του τις δυσάρεστες στιγμές του παρελθόντος.

«Μου έχει συμβεί να αποχωρήσω από ένα σχήμα για προσωπικούς λόγους και επιβαλλόταν τότε που έφυγα, έπρεπε να φύγω. Αυτά συμβαίνουν λόγω κακής συνεννόησης και τυχαίνει πολλές φορές να φύγεις», δήλωσε αρχικά ο τραγουδιστής.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ένας καλλιτέχνης όταν δεν αισθάνεται καλά σε ένα μαγαζί και όταν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία που έχει κάνει, πρέπει να σταματήσει, αλλιώς δεν μπορεί να μεταφέρει στον κόσμο διασκέδαση».

«Είμαι ικανοποιημένος και ισορροπημένος στην προσωπική μου ζωή, είμαι ικανοποιημένος από την ανταπόκριση με τη σύντροφό μου. Ισχύει ότι είμαι ξανά σε σχέση με μία πρώην σύντροφό μου, που είχαμε αποκτήσει μαζί παιδί», αποκάλυψε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: