Στη λαμπερή βραδιά των Βραβείων Grammy βρέθηκε η Σελίν Ντιόν. Η μεγάλη σταρ ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, η Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση σε τελετή, μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου (Stiff Person).

Πρόκειται για μία σπάνια εμφάνιση της 55χρονης τραγουδίστριας, η οποία ξάφνιασε και συγκίνησε το κοινό στην 66η απονομή των Βραβείων Grammy.

”Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ. Είστε πανέμορφοι. Όταν σας λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είναι ευλογημένοι να βρίσκονται στην τελετή των Grammy, δε θα πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την αγάπη και τη χαρά που φέρνει η μουσική στις ζωές μας και σε όλο τον κόσμο. Και τώρα με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το Grammy που πριν από 27 χρόνια μου έδωσαν η Νταιάνα Ρος και ο Στινγκ, αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς”, δήλωσε η Σελίν Ντιόν και στη συνέχεια απένειμε το βραβείο της Taylor Swift.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights, της Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς

Flowers, της Miley Cyrus

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία της Billie Eilish για την ταινία Barbie

Αποκάλυψη της χρονιάς

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights, της Taylor Swift

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

This Moment, των Shakti

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Victoria Monét

Οι καλλιτέχνες που έλαβαν τα περισσότερα βραβεία

Phoebe Bridgers (4)

boygenius (3)

SZA (3)

Victoria Monét (3)

Killer Mike (3)

Taylor Swift (2)

Billie Eilish (2)

Miley Cyrus (2)

Jason Isbell (2)

Chris Stapleton (2)

