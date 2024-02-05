Τραγωδία στη Ρωσία: Συντριβή ελικοπτέρου Mi-8 με τρεις νεκρούς

Ένα ελικόπτερο Mil Mi-8 του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας συνετρίβη σε λίμνη στη βόρεια ομόσπονδη δημοκρατία Καρέλια με αποτέλεσμα τρεις επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους.

Το ελικόπτερο εκτελούσε «εκπαιδευτική πτήση», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα «έμπειρο», είχε «χιλιάδες ώρες πτήσης».

Συντρίμμια του ελικοπτέρου, που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ αργά χθες Κυριακή το βράδυ, εντοπίστηκαν 11 χιλιόμετρα από την όχθη της λίμνης Ανιέγκα, της δεύτερης μεγαλύτερης στην Ευρώπη, σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο.

Δύτες και τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα αναπτύχθηκαν στην περιοχή στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την ίδια πηγή.

Ο Αρτούρ Παρφέντσικοφ, κυβερνήτης στην Καρέλια ενημέρωσε ότι και τα τρία μέλη του πληρώματος είναι νεκρά, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Καρέλια είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη Φινλανδία και στη βορειοδυτική Ρωσία, ανάμεσα στη Λευκή και τη Βαλτική Θάλασσα, όπου συνετρίβη το Mi-8.

