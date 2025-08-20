Ρία Ελληνίδου: Χαλαρές στιγμές στην παραλία για την τραγουδίστρια – «Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε»
Κάνει ένα διάλειμμα από τις καλοκαιρινές τις εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα
Η Ρία Ελληνίδου, μετά το τέλος των εμφανίσεών της στα νυχτερινά κέντρα, συνεχίζει το καλοκαιρινό της τουρ με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Παρόλο που το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, η τραγουδίστρια βρίσκει πάντα χρόνο για να χαλαρώνει και να γεμίζει τις μπαταρίες της δίπλα στη θάλασσα.
Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμές από την προσωπική της ζωή.
Διαβάστε επίσης: Ρία Ελληνίδου: Η απάντηση στην Αγγελική Ηλιάδη για τα Mad VMA 2025 – «Γούστα είναι αυτά»
Φορώντας ένα δίχρωμο μαγιό και γυαλιά ηλίου, ποζάρει χαμογελαστή κάτω από τη σκιά, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει την ηρεμία του καλοκαιριού.
Η λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία ήταν λιτή αλλά γεμάτη νόημα: «Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε».
Η Ρία Ελληνίδου, μέσα από τις απλές αυτές στιγμές, δείχνει έναν πιο ανθρώπινο και προσιτό εαυτό. Αποδεικνύει πως η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στις μικρές απολαύσεις της ζωής και στη δυνατότητα να ξεκουραστεί και να ανασυγκροτηθεί πριν επιστρέψει δυναμικά στις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις