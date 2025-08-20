Ρία Ελληνίδου: Χαλαρές στιγμές στην παραλία για την τραγουδίστρια – «Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε»

Η Ρία Ελληνίδου, μετά το τέλος των εμφανίσεών της στα νυχτερινά κέντρα, συνεχίζει το καλοκαιρινό της τουρ με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Παρόλο που το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, η τραγουδίστρια βρίσκει πάντα χρόνο για να χαλαρώνει και να γεμίζει τις μπαταρίες της δίπλα στη θάλασσα.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμές από την προσωπική της ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ρία Ελληνίδου: Η απάντηση στην Αγγελική Ηλιάδη για τα Mad VMA 2025 – «Γούστα είναι αυτά»

Φορώντας ένα δίχρωμο μαγιό και γυαλιά ηλίου, ποζάρει χαμογελαστή κάτω από τη σκιά, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει την ηρεμία του καλοκαιριού.

Η λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία ήταν λιτή αλλά γεμάτη νόημα: «Με λίγο θάλασσα όλα περνάνε».

Η Ρία Ελληνίδου, μέσα από τις απλές αυτές στιγμές, δείχνει έναν πιο ανθρώπινο και προσιτό εαυτό. Αποδεικνύει πως η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στις μικρές απολαύσεις της ζωής και στη δυνατότητα να ξεκουραστεί και να ανασυγκροτηθεί πριν επιστρέψει δυναμικά στις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις.

Δείτε τις φωτογραφίες: