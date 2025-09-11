Παναγιώτα Βλαντή: Επέστρεψε ως… «Σιλβή» από τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» – Η σκηνή που αναβίωσε και έγινε viral

Μια έκπληξη επεφύλασσε η Παναγιώτα Βλαντή στους θαυμαστές της, επιστρέφοντας στον εμβληματικό ρόλο της «Σιλβής» από τα «Μαύρα Μεσάνυχτα». Δεκαέξι χρόνια μετά το τέλος της επιτυχημένης παραγωγής, ένα βίντεο που αναβιώνει μια εμβληματική σκηνή έγινε viral στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους λάτρεις της σειράς.

Η ιδέα ανήκε στον Τάσο Τσαλούχο, ο οποίος προσκάλεσε την Παναγιώτα Βλαντή να γυρίσουν μαζί μια σκηνή από τη σειρά που είχε αφήσει εποχή με τις ατάκες και τις ανατρεπτικές της στιγμές. Το αποτέλεσμα, που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια σε ελάχιστο χρόνο.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο Τάσος Τσαλούχος έγραψε: «Η Παναγιώτα Βλαντή ξανά συναντά τη Σιλβή, από τα “Μαύρα Μεσάνυχτα”, 16 χρόνια μετά».

Να θυμίσουμε ότι η τηλεοπτική σειρά «Μαύρα Μεσάνυχτα» προβλήθηκε στο Mega για πρώτη φορά στις 7 Ιανουαρίου 2008, με τα δύο πρώτα επεισόδια να προβάλλονται μαζί τη Δευτέρα εκείνη την ημέρα.

Δείτε το βίντεο: