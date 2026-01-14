Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα και να μένουν μαζί

Σε νέα, πιο εξωστρεφή φάση φαίνεται πως έχει περάσει η σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη, με τις φήμες για το επόμενο βήμα να φουντώνουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης (14/1) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του, ενώ όλα δείχνουν πως η συγκατοίκηση είναι προ των πυλών.

Αφορμή για τα νέα σχόλια στάθηκαν οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το περιοδικό «ΟΚ!», στις οποίες οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν να περπατούν χέρι-χέρι στο κέντρο της Γλυφάδας.

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν η επίσκεψή τους σε καταστήματα με είδη σπιτιού, μια κίνηση που μαρτυρά την πρόθεσή τους να στεγάσουν τον έρωτά τους κάτω από την ίδια στέγη.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Γεωργιάδης, το ζευγάρι φαίνεται να έχει αποδεχθεί την παρουσία των φωτογράφων, αφήνοντας πίσω την περίοδο της απόλυτης μυστικότητας.

«Yποψιάζομαι ότι πια η σχέση περνάει σιγά σιγά στη φάση της συγκατοίκησης, γιατί στις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το ΟΚ -που τους βλέπουμε και πρώτη φορά να περπατάνε χέρι-χέρι έξω και νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί κιόλας και την παρουσία του φωτογράφου- είναι στο κέντρο της Γλυφάδας, στην Μεταξά αν δεν κάνω λάθος, και αγοράζουνε είδη σπιτιού μαζί», είπε ο Νίκος Γεωργιάδης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: