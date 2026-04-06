Άννα Βίσση: Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του μαζί της μετά από 11 χρόνια

Την ολοκλήρωση της πολυετούς συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ανακοίνωσε ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μετά από έντεκα συνεχή χρόνια στο πλευρό της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, ο έμπειρος μουσικός αποφάσισε να κλείσει αυτόν τον σημαντικό κύκλο της καριέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μήνυμά του, ο Κάρλος Πέρεζ ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη που του προσέφερε σε κάθε εμφάνιση πάνω στη σκηνή. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, πρωταρχικός του στόχος όλα αυτά τα χρόνια ήταν να δίνει τον καλύτερό του εαυτό ώστε να συμβάλλει στη λάμψη της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Ο μουσικός έκλεισε την τοποθέτησή του εκφράζοντας την ελπίδα πως θα συναντηθεί ξανά με τους θαυμαστές του σε κάποια μελλοντική καλλιτεχνική διαδρομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του στο Instagram

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση! Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη «δουλειά» ούτε στη ζωή.

Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».