Η Μαριάννα Πολυχρονίδη έχει κλέψει τις εντυπώσεις τη φετινή σεζόν με την καθηλωτική της ερμηνεία ως Ρίτα Ζαφείρη στη νέα σειρά “Porto Leone” του Alpha. Η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια διαγράφει μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο, συνδυάζοντας την υποκριτική της δεινότητα με τις γνώσεις της στη μουσική.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1980 στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Κρήτη και την Τήνο.

Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που αγαπούσε τις τέχνες, ενώ η κρητική της καταγωγή είναι συχνά εμφανής στον τρόπο που τραγουδά και προσεγγίζει τα κομμάτια της.

Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και στα 23 της χρόνια είχε την τιμή να ενσαρκώσει την Οφηλία υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του σπουδαίου Μιχάλη Κακογιάννη.

Παράλληλα με την υποκριτική, η Μαριάννα Πολυχρονίδη καλλιέργησε συστηματικά και τη φωνή της, κάνοντας σπουδές στο κλασικό και σύγχρονο τραγούδι, οι οποίες της επέτρεψαν να υπηρετήσει με επιτυχία τόσο το μουσικό θέατρο όσο και την προσωπική της δισκογραφία.

Η συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο

Η συνεργασία της Μαριάννας Πολυχρονίδη με τον Θάνο Μικρούτσικο αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της, με την ίδια να την περιγράφει ως «δώρο ζωής».

Ο σπουδαίος συνθέτης την επέλεξε ως βασική ερμηνεύτρια για τον δίσκο του «Στην ομίχλη των καιρών» που κυκλοφόρησε το 2017. Στον δίσκο αυτό, εκείνη ερμήνευσε μελοποιημένη ποίηση και στίχους εμβληματικών δημιουργών, όπως η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Άλκης Αλκαίος, ο Μάνος Ελευθερίου και ο Γιάννης Δούκας.

«Ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο, δώρο ζωής, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στη μουσική και στο ότι μου χάρισε τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο. Μέχρι τότε είχα πολλές συμμετοχές, αλλά έκανα τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Γνωριστήκαμε στην παράσταση του Θέμη Μουμουλίδη “Ταξίδι στον Σταυρό του Νότου” που ήταν για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καββαδία. Είναι σπουδαίο το ότι έφερε αυτό τον μεγάλο ποιητή στα αυτιά μας και αυτή την περίεργη γλώσσα», έχει δηλώσει η ηθοποιός.

Η σχέση με τον σύντροφό της

Η Μαριάνα Πολυχρονίδη διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει αναφέρει πως ο σύντροφός της δεν έχει καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, με το ζευγάρι να είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια.

Η ηθοποιός αποκάλυψε σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, διανύοντας τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Το θέλαμε πολύ, είμαστε 10 και μισό χρόνια μαζί. Δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Ο ρόλος της στο “Porto Leone” του Alpha

Στη σειρά εποχής του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», η Μαριάννα Πολυχρονίδη ενσαρκώνει τη Ρίτα Ζαφείρη, την εμβληματική τραγουδίστρια του καμπαρέ «Porto Leone».

Σχεδόν αγέλαστη, σκληρή κι αποφασιστική, με μόνη ευαισθησία της τη μουσική και το τραγούδι. Είναι από χρόνια στο πλευρό του Ηλία Καπετανάκου, σε μία σχέση που όλοι τη γνωρίζουν κι όλοι την αποδέχονται…

Η ηθοποιός έχει τονίσει σε δηλώσεις της πως η Ρίτα αναγκάζεται να είναι «σκληρό καρύδι» για να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούμενο και επικίνδυνο κόσμο, κρύβοντας επιμελώς την ευάλωτη πλευρά της.

