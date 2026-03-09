Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος για πρώτη φορά η ηθοποιός – «Μπήκα στον έκτο μήνα, το ήθελα πολύ»

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της. Η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά, δηλώνοντας με ενθουσιασμό πως βρίσκεται ήδη στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως ανέφερε η ίδια, το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δέκα χρόνια και η επιθυμία τους να γίνουν γονείς ήταν πολύ μεγάλη. Παρά το γεγονός ότι ο σύντροφός της βρίσκεται εκτός καλλιτεχνικού χώρου, οι δυο τους βιώνουν αυτή την ευτυχισμένη περίοδο με απόλυτη χαρά.

Όλα όσα αποκάλυψε στην «Super Κατερίνα»

«Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή ήμουν έγκυος αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς. Το θέλαμε πολύ, είμαστε δέκα και μισό χρόνια μαζί. Δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας. Νομίζω είμαι πιο μεγάλη από σένα. Θα πηγαίνουμε καροτσάδα μαζί. Τα άγχη και τις αγωνίες προσπαθείς να τα ρυθμίσεις, κάνω και πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Έχω πάρει 9-10 κιλά», αποκάλυψε η Μαριάννα Πολυχρονίδη.

«Είχα κάποιες προτάσεις για το θέατρο, αλλά για του χρόνου. Και μάλιστα ήταν αρκετές, αλλά ξεκινάνε πρόβες Αύγουστο για να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβρη. Οπότε, δεν θέλω να κάτσω με το μωράκι ένα μήνα, θέλω να κάτσω περισσότερο», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί. Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μη συμβεί. Και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι;», είπε σε άλλο σημείο η Μαριάννα Πολυχρονίδη.