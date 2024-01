Η Μαρία Αντωνά είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση πολλά χρόνια πριν το Survivor, το μόντελινγκ, το ραδιόφωνο και τη συμμετοχή της σε πρωινές εκπομπές. Τότε ήταν τραγουδίστρια!

Ειδικότερα, η Μαρία Αντωνά είναι η σύντροφος του ποδοσφαιριστή Άρη Σοϊλέδη και αυτό το διάστημα αγωνίζεται στους στίβους μάχης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο!

Μάλιστα το ζευγάρι έχει ανακοινώσει το γάμο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε φέτος το καλοκαίρι, μετά την συμμετοχή του Άρη Σοϊλέδη στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ!

Η σχέση τους έγινε ιδιαίτερα γνωστή και κέντρισε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, όταν ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε στο Survivor και η ίδια τον στήριζε ενεργά έξω από το παιχνίδι.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός περίπου 10 χρόνια πίσω δοκίμασε να κάνει καριέρα στο τραγούδι.

Μάλιστα, στο YouTube μπορείτε να βρείτε με τίτλο Pink Noisy & Maria Antwna – I Want More – Official Video Clip την πρώτη της απόπειρα, η οποία δε στέφθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.

Λίγο αργότερα είχε εμφανιστεί και στο show μόδας του Madwalk με το τραγούδι Summer Jam 2016, επίσης μαζί με το συγκρότημα Pink Noisy και τους Reckless.

Στη συνέχεια η Μαρία Αντωνά συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό ως το κορίτσι του Τζόκερ που κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και έτσι οι προτάσεις έπειτα διαδέχονταν η μία την άλλη. Συγκεκριμένα, έπειτα ήταν μέλος της ομάδας του Happy Day και μετά δούλεψε στην εκπομπή “ΣουΚου Family” και αργότερα στην καθημερινή εκπομπή “Ποιος είναι πρωινιάτικα” στο OPEN.

Η παίκτρια του Survivor έχει καταγωγή από την Θεσσαλονίκη. Έχει γεννηθεί στις 30 Ιανουαρίου και είναι 34 ετών. Παρόλο που έχει γίνει γνωστή ως παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, η Μαρία Αντωνά έχει σπουδάσει τελείως διαφορετικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, έχει τελειώσει λογιστική καθώς επίσης και αεροσυνοδός.

