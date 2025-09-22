Μαίρη Βυτινάρος: Απολαμβάνει τις διακοπές της ποζάροντας σε σκάφος στο Κάπρι με μπικίνι (pics & vids)

Η γνωστή από τη συμμετοχή της στο GNTM, Μαίρη Βυτινάρος, συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αυτή τη φορά σε ένα από τα πιο διάσημα και κοσμοπολίτικα μέρη της Ιταλίας, στο μαγευτικό Κάπρι. Η ίδια, με μία σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στιγμές από την απόλυτη χαλάρωση που απολαμβάνει.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Μαίρη Βυτινάρος ποζάρει πάνω σε ένα εντυπωσιακό σκάφος. Φορώντας ένα κατακόκκινο μπικίνι που αναδεικνύει την αψεγάδιαστη σιλουέτα της, η ίδια αποτυπώνει την ξεγνοιασιά και την ομορφιά του ιταλικού νησιού.

Εκτός από τις πόζες της, η δημοσίευση περιλάμβανε και φωτογραφίες από το μαγευτικό τοπίο, τα καταγάλανα νερά και την απαράμιλλη θέα του Κάπρι, δίνοντας μια γεύση από την πολυτελή της απόδραση.

Η αισθητική των φωτογραφιών της, αλλά και το εντυπωσιακό της σώμα, προκάλεσαν καταιγισμό από likes και σχόλια, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι η Μαίρη Βυτινάρος έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες των social media στην Ελλάδα και κάθε της ανάρτηση γίνεται viral.

Οι φωτογραφίες της από το Κάπρι είναι μια ακόμα επιβεβαίωση της αγάπης της για τα ταξίδια και τις πολυτελείς διακοπές, ενώ παράλληλα αποδεικνύουν πως η ίδια βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας πάντα τον τρόπο να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Η καλοκαιρινή της περιπέτεια στην Ιταλία μοιάζει να είναι η τέλεια απόδραση, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ανάρτηση της Μαίρης Βυτινάρος στο Instagram:

