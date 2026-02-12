Λένα Παπαληγούρα: Συντετριμμένη με την απώλεια του πατέρα της – Η αφιέρωση που του είχε κάνει

Δύσκολες ώρες βιώνει η Λένα Παπαληγούρα, η οποία καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, Αναστάση. Η καταξιωμένη ηθοποιός και ο έμπειρος πολιτικός διατηρούσαν έναν ισχυρό και αδιάρρηκτο δεσμό μέσα στα χρόνια, με την ίδια να μην έχει κρύψει ποτέ την τρυφερότητα αλλά και τον βαθύ σεβασμό που έτρεφε προς το πρόσωπό του.

Η Λένα Παπαληγούρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με βαριά πολιτική ιστορία, όντας κόρη του Αναστάσιου Παπαληγούρα και της διδάκτορος Ψυχολογίας, Ζαΐρας Ράλλη-Παπαληγούρα, ενώ παππούδες της υπήρξαν ο πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης και ο πρώην υπουργός Παναγής Παπαληγούρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Αναστάσης Παπαληγούρας: Τι είχε αποκαλύψει η κόρη του, Λένα, για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του (βίντεο)

Παρά την πλούσια οικογενειακή παράδοση, η ηθοποιός ένιωθε πάντα ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το συγκεκριμένο έργο του πατέρα της στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Μέσα από συνεντεύξεις της, είχε εξαίρει τη συνεισφορά του, καθώς ο Αναστάσης Παπαληγούρας ήταν εκείνος που το 2006, από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εισηγήθηκε και θέσπισε τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση.

Ο «νόμος Παπαληγούρα», όπως έμεινε γνωστός, αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό νομικό βήμα της χώρας προς τη σωστή κατεύθυνση, με την κόρη του να χαρακτηρίζει συχνά ως «τρομερό» το γεγονός ότι η Ελλάδα στερούταν ενός τέτοιου πλαισίου μέχρι τις αρχές της χιλιετίας.

«Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος πολιτικός που θέσπισε νόμο για την σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006». Στο παρελθόν, που ήταν πιο ενεργός ο πατέρας μου στην πολιτική, με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του. Έκανα όμως ξεκάθαρο ότι είχα τον δικό μου δρόμο και ήθελα να γίνω γνωστή μέσα από τη δουλειά μου. Είμαι περήφανη για την οικογένειά μου, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε συνέχεια για αυτό», έχει δηλώσει η ηθοποιός.

Το βραβείο που είχε αφιερώσει στον πατέρα της

Τον Νοέμβριο του 2025, η Λένα Παπαληγούρα βρέθηκε στη σκηνή των «Θεατρικών Βραβείων Κοινού» για να παραλάβει το 3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου, ως αναγνώριση για την καθηλωτική της ερμηνεία στην παράσταση «Prima Facie».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η ηθοποιός επέλεξε να αφιερώσει αυτή τη σημαντική διάκριση στον πατέρα της, ο οποίος εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Με λόγια που συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά πως, αν και η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να βρίσκεται στο πλευρό της εκείνη τη βραδιά, ο ίδιος αποτελεί τον μόνιμο συμπαραστάτη της και την πηγή δύναμης σε κάθε της βήμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ήθελα να το αφιερώσω στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη με την υγεία του. Δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε, αλλά είναι πάντα μαζί μου σε ό,τι κάνω», είχε πει συγκινημένη η ηθοποιός.