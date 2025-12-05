Κωνσταντίνος Αργυρός: «Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου είναι ο Βασίλης» – H αναφορά στον γιο του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός άνοιξε την καρδιά του σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, κάνοντας μια αναδρομή στα δύσκολα πρώτα του βήματα. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις απορρίψεις που βίωσε, τις απογοητεύσεις στην αρχή της καριέρας του, ενώ μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σημαντική γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Είχα γυρίσει όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, δεν με πίστευε κανένας. Δηλαδή, πολλές φορές το λέμε και γελάμε μεταξύ μας. Υπήρχε και άνθρωπος συγκεκριμένος, ο οποίος ήθελε να με χρηματοδοτήσει και υπήρχε ένας άνθρωπος που ήταν ο γενικός διευθυντής στην εταιρεία και του λέει “γιατί τα βάζεις τα λεφτά λέει σε αυτόν; Θα τα χάσεις”. Απίστευτο. Χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι και λέω “εσύ κάποια στιγμή να το θυμάσαι αυτό“», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Η πραγματική αξία των πραγμάτων είναι να νιώθεις ελεύθερος μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Το ωραιότερο δώρο της ζωής είναι ο Βασίλης. Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα. Προσπαθώ τις πρωινές ώρες που ξυπνάει, να είμαι εκεί και περιμένω τη στιγμή που θα ξυπνήσει και θα είμαστε μαζί, και θα τον πάρω αγκαλιά. Είναι μικρός. Αυτές οι στιγμές θέλω να τις ζω, να είμαι εκεί», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τον γιο του.

Η σχέση του με την Αλεξάνδρα Νίκα

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μίλησε και για την προσωπική του ευτυχία στο πλευρό της συζύγου του, Αλεξάνδρας Νίκα, με την οποία παντρεύτηκαν πρόσφατα σε μια λαμπερή τελετή.

«Γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω τη ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες. Αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ, που ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ζούσε στο Λος Άντζελες, γιατί σπούδαζε εκεί. Ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε συντροφιά, που της έλεγα για τις ανασφάλειες μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, για την Αλεξάνδρα Νίκα.

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου και εξαιρετικού φίλου μου, του Έρικ. Είχαμε γνωριστεί πριν μπλεχτεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλον τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια.

Γενικότερα ως άνθρωπος είναι πολύ δοτική. Εκεί λοιπόν με κέρδισε ως άνθρωπος. Χωρίς να ξέρω ούτε πολιτικές. Δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα, ότι θα είναι η καινούργια Πρέσβης», αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ.