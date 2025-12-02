Κωνσταντίνος Αργυρός: Αγκαλιά μαζί με τον γιο του – Η τρυφερή φωτογραφία της Αλεξάνδρας Νίκα (pic)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα συνεχίζουν να μοιράζονται στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, επιβεβαιώνοντας πως αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δύο τους έχουν δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια με τον ενός έτους γιο τους, Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία είναι ενεργή στα social media, συχνά δημοσιεύει στιγμιότυπα από την προσωπική τους ζωή.

Μετά τις πρόσφατες πόζες του μικρού Βασίλη με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς που έφερε το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού, σήμερα το πρωί (02.12.2025) η σύζυγος του τραγουδιστή ανέβασε μια ακόμα πιο αξιαγάπητη φωτογραφία.

Στη νέα τρυφερή φωτογραφία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός κρατά τον μικρό Βασίλη σφιχτά στην αγκαλιά του, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει ζεστασιά και την απόλυτη πατρική αγάπη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα θέλησε να τονίσει τον στενό δεσμό που έχουν πατέρας και γιος, γράφοντας πάνω στη φωτογραφία τη λέξη «Besties» (οι καλύτεροι φίλοι), συνοδευόμενη από μια καρδούλα.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, το Σάββατο (22.11.2025), ο μικρός Βασίλης έγινε ενός έτους, μια επέτειος που η οικογένεια γιόρτασε με πολύ χαρά.

Η φωτογραφία αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συγκλονιστική δημόσια εξομολόγηση της Αλεξάνδρας Νίκα, η οποία είχε αποκαλύψει ότι πρόσφατα πέρασε μια αποβολή, γεγονός που της υπενθύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχει υγεία το παιδάκι της.

