Κατερίνα Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;»

Τους δύο ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του ΑLPHA «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», Αργύρη Αγγέλου και Άννη Θεοχάρη, φιλοξένησε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου.

Οι δύο καλεσμένοι μίλησαν για τη νέα τους επαγγελματική συνύπαρξη στη μικρή οθόνη και τον ρόλο τους στη δραματική σειρά, με τη συζήτηση να παίρνει μια αναμενόμενη –και νοσταλγική– στροφή προς το «Παρά Πέντε».

«Εγώ είχα παίξει στο Παρά Πέντε τότε, στο τελευταίο επεισόδιο, και τους είχα γνωρίσει όλους. Δεν με φώναξαν στο reunion. Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Και συμπλήρωσε: «Ήμουν μια άλλη και αναγκάζομαι συνέχεια να μου γράφουν στο Twitter κάθε φορά “καλέ, η Καινούργιου είναι αυτή;”. Ναι, καλέ, εγώ είμαι, παρ’ το χαμπάρι! Έτσι ήμουν! Με έχει καταστρέψει αυτό το Παρά 5».

Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου είχε κάνει μια guest εμφάνιση στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, υποδυόμενη μια δημοσιογράφο που είχε πάρει συνέντευξη από την τηλεοπτική Φρίντα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: