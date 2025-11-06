Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, βάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους σε πρώιμο χριστουγεννιάτικο κλίμα, παρά το γεγονός ότι διανύουμε μόλις τις αρχές Νοεμβρίου. Η παρουσιάστρια, η οποία δεν κρύβει την αγάπη της για τα Χριστούγεννα, στόλισε ήδη το δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού της και μοιράστηκε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δέντρο της Κατερίνας Καινούργιου αποτελεί μια πραγματική υπερπαραγωγή, αντάξια των σελίδων ενός περιοδικού διακόσμησης. Το σαλόνι της μεταμορφώθηκε σε ένα φωτεινό σκηνικό, με το δέντρο να κυριαρχεί χάρη στην πλούσια διακόσμηση και τη μοναδική χρωματική του παλέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου & Μαρία Ηλιάκη: Συναντήθηκαν τηλεοπτικά μετά από 11 χρόνια – Γιατί είχαν τσακωθεί

Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις, πέραν του λαμπερού δέντρου, ήταν ο αγαπημένος γαλλικός μπουλντόγκ της παρουσιάστριας.

Ο μικρός τετράποδος φίλος της απαθανατίστηκε κάτω από το στολισμένο δέντρο, να παρακολουθεί με εμφανή περιέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του στολισμού.

«Έτοιμο. Ειδικά φέτος, αυτό το δέντρο έγινε με πολλή, πολλή αγάπη! Και του χρόνου με υγεία φίλοι μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στα insta stories της.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες: