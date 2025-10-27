Ιωάννα Τούνη: Το ρομαντικό dinner date και το πάρτι-έκπληξη για τη γιορτή του συντρόφου της (pics)

Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στη βάση της για να γιορτάσει την ονομαστική εορτή του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με ένα ρομαντικό dinner date και ένα ξέφρενο πάρτι που ακολούθησε.

Η γνωστή Influencer, μετά τη μίνι απόδραση στην πρωτεύουσα για τη βαφτιστήρα της, βρέθηκε πίσω στη συμπρωτεύουσα το βράδυ της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, καθώς ο «Ρόμπι» της, όπως χαϊδευτικά τον αποκαλεί, είχε την ονομαστική του γιορτή.

Μόλις πάτησε το πόδι της στο σπίτι της, η Ιωάννα Τούνη έσπευσε να ενημερώσει τους χιλιάδες followers της μέσα από τα Instagram Stories της: «Σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει ο Δημήτρης… Ετοιμάζομαι για dinner date!».

Ακολούθησε το ρομαντικό δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο, όπου το ζευγάρι πέρασε μία ήρεμη και εορταστική βραδιά. Όμως, όπως φαίνεται, οι εορτασμοί δεν τελείωσαν εκεί.

Μετά το δείπνο, η Influencer και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Σπυριδωνίδης μεταφέρθηκαν σε ένα από τα καταστήματα εστίασης που διατηρεί ο ίδιος στην περιοχή της Τούμπας.

Εκεί, το ζευγάρι συνέχισε τις εορταστικές στιγμές με ένα αυθόρμητο πάρτι, κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την ονομαστική γιορτή του συντρόφου της.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ο οποίος είναι, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, ο εφηβικός της έρωτας, φαίνεται να διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο στη σχέση τους, με τις κοινές τους εμφανίσεις και τις προσωπικές τους στιγμές να απασχολούν συχνά τα social media.

Δείτε παρακάτω μερικά στιγμιότυπα: