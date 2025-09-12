Ιωάννα Τούνη: Πρώτη ημέρα στο σχολείο για τον γιο της, Πάρη – Το γεύμα που του ετοίμασε (pic)

Μία ξεχωριστή ημέρα ξημέρωσε για την Ιωάννα Τούνη και τον γιο της, Πάρη, καθώς ο μικρός ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, τον παιδικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Η γνωστή influencer, ως περήφανη μαμά, ξύπνησε νωρίς για να προετοιμάσει τον γιο της για αυτή τη σημαντική στιγμή.

Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την προετοιμασία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε, έφτιαξε τα σνακ του μικρού, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για την ίδια.

Διαβάστε επίσης: Ιωάννα Τούνη: Αυτό είναι το πρωϊνό που τρώει για ένα δυναμικό ξεκίνημα της ημέρας – Τι περιλαμβάνει

Στην ίδια ανάρτηση, η Ιωάννα Τούνη γνωστοποίησε ότι έχει γράψει τον Πάρη και σε παιδικό σταθμό στην Αθήνα, ώστε να μπορεί να πηγαίνει και εκεί όταν επισκέπτεται τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, δείχνοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την καθημερινότητα του παιδιού τους.

«Καλημέρα! Πρώτη ημέρα στο σχολείο για φέτος και σηκώθηκα να ετοιμάσω το φαγητοδοχείο του Πάρη μου. Αν και ο ίδιος ξεκίνησε και Αθήνα σχολείο, που τον έγραψα πριν λίγες ημέρες! Γενικά θεωρώ το σχολείο ότι καλύτερο – αν και δεν είναι υποχρεωτικό ακόμη. Σου γράφω αναλυτικά τα δικά μας φαγητάκια και σνακ μήπως δώσω ιδέες σε συμπεθέρες», έγραψε η influencer στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: