Ιωάννα Παλιοσπύρου: Εγκλωβισμένη στις Μαλδίβες λόγω του πολέμου – «Είμαι αγχωμένη, υπάρχει μια αβεβαιότητα»

Μια απρόσμενη περιπέτεια βιώνει η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στις Μαλδίβες λόγω των ραγδαίων εξελίξεων και των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Αν και η περιοχή όπου βρίσκεται απέχει γεωγραφικά από το μέτωπο των επιχειρήσεων, οι αεροπορικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, καθώς οι περισσότερες πτήσεις προέβλεπαν ενδιάμεσους σταθμούς σε χώρες που πλέον επηρεάζονται άμεσα από τον πόλεμο.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου 2026, στην εκπομπή «Happy Day», η Ιωάννα δεν έκρυψε την ανησυχία της για την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο άγχος της πηγάζει από την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το πότε θα καταφέρει να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά και από το γεγονός ότι τα έξοδα διαμονής συνεχίζουν να τρέχουν χωρίς να υπάρχει πρόνοια για την κάλυψή τους.

Όλα όσα είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου

«Χαιρετώ από Μαλδίβες. Ταξίδεψα πριν την επίθεση. Προσγειώθηκα εδώ και σκάνε ξαφνικά όλες αυτές οι ειδήσεις. Ακούγαμε ότι θα γίνει αυτό το χτύπημα άλλα δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Πιστεύαμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα είχαν πάρε τα μέτρα τους», είπε αρχικά η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Και πρόσθεσε: «Η δική μου πτήση έχει ακυρωθεί, είμαι αγχωμένη. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο (σ.σ το ξενοδοχείο να σου καλύψει τα έξοδα). Εγώ έχω ενημερώσει το υπουργείο εξωτερικών, έχω μιλήσει και με το προξενείο στην Ινδία, δεν έχω λάβει οδηγίες από πουθενά.

Τις τελευταίες μέρες έχω συναντήσει άλλους 8-7 Έλληνες που έχουν πάθει το ίδιο πράγμα. Είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, και οι οικογένειές μας έχουν αναστατωθεί πολύ. Εγώ προσωπικά έχω κλείσει μια πτήση που έχει προγραμματιστεί για τις 13/3. Υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικά. Το σημαντικό είναι να είμαστε ασφαλείς. Εμένα η αγωνία μου είναι αν στις 13 θα πραγματοποιηθεί η πτήση μου».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, όπως και όλοι οι εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες, ελπίζει πως οι διπλωματικές ενέργειες θα αποδώσουν καρπούς σύντομα, ώστε να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία τους και να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.